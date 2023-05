Après leur boycott du CNR santé, le 3 mai 2023, quatre des principales organisations syndicales de la fonction publique hospitalière (CGT, FO, Unsa et SUD Solidaires) se sont retrouvées devant le ministère de la Santé pour une conférence de presse ce jeudi 4 mai. Elles ont annoncé ne pas participer aux prochaines réunions de l’agenda social et aux groupes de travail à l’initiative du gouvernement avec pour revendication un "CNR social" et des négociations sur les salaires. La CFDT, qui a participé au CNR, refuse quant à elle "la politique de la chaise vide".