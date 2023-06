"Les entreprises fonctionnent de manière un peu myope, elles ne connaissent que leurs fournisseurs directs. Difficile ainsi de réagir vite quand il se passe quelque chose à l’autre bout de leur chaîne", constate Leonardo Bonanni, fondateur et PDG de Sourcemap. Pour les aider dans la traçabilité, il a eu l’idée de créer il y a douze ans au sein du MIT aux États-Unis l’outil Sourcemap, qui fonctionne à l’image des réseaux sociaux comme LinkedIn, et propose un service de cartographie de la chaîne d’approvisionnement. Le réseau compte aujourd’hui 750 000 fournisseurs connectés pour 250 marques, comme Ferrero, Timberland et Vans. Face à la demande croissante liée aux nouvelles législations et à une prise de conscience post-Covid, Sourcemap a ouvert début 2022 un bureau Europe situé à Paris.