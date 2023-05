Voici une sélection d’informations RH en bref pour la semaine du 1er au 5 mai 2023 :Les stages contribuent à l’insertion professionnelle des jeunes Européens ;Les augmentations salariales envisagées par les entreprises se stabilisent pour 2023 ;Travail et transition écologique : l’Anact lance une consultation ;La Cnil et ses homologues européens s’assurent que les DPO disposent de moyens appropriés ;Korian renforce son dispositif de sensibilisation des salariés en matière de santé et sécurité au travail ;Amgen double la durée du congé d’accueil de l’enfant.