L’Union étudiante fait part de ses inquiétudes sur le "traitement des données personnelles" des candidats sur la plateforme Mon Master, dans une lettre ouverte du 3 mai 2023 adressée à Sylvie Retailleau, MESR, et à Guillaume Odinet, délégué à la protection des données au MENJ. Le syndicat étudiant estime en effet que le fonctionnement de la plateforme induit "une fuite de ces données vers des ordinateurs personnels", ce qui va "à l’encontre" du RGPD. De plus, le syndicat alerte sur les "dérives" potentielles concernant l’accès des jurys à des informations relatives au handicap de certains candidats, alors que ce critère n’a pas à être pris en compte dans la sélection des étudiants (lire sur AEF info). Enfin, il est dénoncé une "multiplication des problèmes techniques" sur Mon Master, et demandé l’ouverture d’une phase complémentaire.