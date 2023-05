Bloqué depuis le 16 mars 2023 dans le cadre de la mobilisation contre la réforme des retraites, le site des Tanneurs de l’université de Tours a rouvert mercredi 3 mai, annonce l’établissement. Le jour même, "une équipe d’une quinzaine de vigiles était présente sur le site des Tanneurs pour assurer la sécurité et les accès aux locaux en contrôlant les cartes étudiantes" et "une vingtaine de personnes cagoulées, dont bon nombre d’entre elles n’étaient pas étudiantes, a tenté de bloquer ces accès", précise un communiqué. "Les personnels de l’université de Tours, aidés par les vigiles, ont délogé dans le calme les bloqueurs et permis l’entrée des 1 500 étudiants venus passer leurs examens", poursuit l’université, ajoutant qu’un "dispositif de police, constitué d’une dizaine d’agents, était présent sur la voie publique et n’est pas intervenu dans l’enceinte" de l’établissement.