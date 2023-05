La commission recherche de l’université Rennes-II a voté le 24 mars 2023 un plan d’action "Science ouverte 2023-2028", qui décline en objectifs et actions la charte adoptée en 2021. L’université souhaite, avec ce plan, "explorer des voies innovantes et se doter d’un programme d’actions motrices pour promouvoir concrètement la science ouverte". Elle se donne notamment pour objectif de signaler de façon systématique les productions scientifiques de sa communauté dans HAL, mais aussi de sensibiliser et former à la science ouverte, et de développer "une culture de gestion des données".