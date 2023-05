Fadi Sfeir, avocat au cabinet Capstan, fait le point pour AEF info sur les exigences qui pèsent sur l’employeur en matière de prévention des risques professionnels, notamment des RPS, dans le cadre d’un projet de PSE. Il revient sur les arrêts du Conseil d’État du 21 mars 2023. "Ce qui est nouveau c’est que le Conseil d’État fait peser sur l’administration la responsabilité de contrôler la prévention des RPS dès le stade de l’annonce du projet" et pas "uniquement dans le cadre de la mise en œuvre du projet". En matière de prévention des risques professionnels, les attentes de l’administration sont de plus en plus élevées, indique l’avocat. Il détaille ce que doit contenir le document transmis au CSE, les liens entre les documents réalisés par l’employeur dans le cadre du projet de PSE et le DUER, ainsi que sur l’articulation des travaux de l’expert du CSE avec ceux de l’employeur.