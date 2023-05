Bercy a publié le 21 avril 2023 les rapports annuels de performance annexés au projet de loi de règlement du budget et d’approbation des comptes de l’État pour 2022. Selon le volet "fonction publique" de la mission "Transformation et fonction publiques" du budget, le délai de recrutement, nouvel indicateur de performance, fixé à 65 jours pour 2022, a été dépassé, le nombre moyen de jours de jours de publication des postes ayant atteint 57. Le "taux de mobilité structurelle" et l’objectif de mise en œuvre des plans d’action "égalité professionnelle" sont atteints.