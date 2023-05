Voici une sélection d’informations en bref sur l’énergie et le climat pour la semaine du 2 au 5 mai 2023 :l’OMM alerte sur le risque élevé du retour du phénomène El Niño ;le Green climate fund salue la contribution allemande ;Maud Bregeon et Pierre Cazeneuve débutent en Allemagne leur tour de France de l’énergie ;l’Ademe a octroyé 522 M€ de subventions en 2022 via le Fonds chaleur ;les consommateurs ont économisé au moins 900 € en 2022 grâce aux mesures d’écoconceptionl’UE peut diviser par deux sa consommation de gaz fossile d'ici 2030 ;Hydrogen Europe a élu sa nouvelle présidente ;…