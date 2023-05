Neutralité carbone : l’appel européen aux "villes jumelles" est ouvert

Après avoir sélectionné, en mars, 53 "villes pilotes", le consortium européen NetZeroCities a ouvert, mercredi 3 mai 2023, un appel en direction des collectivités souhaitant devenir "villes jumelles". Ce programme de jumelage, d’une durée de 20 mois, vise à "favoriser l’établissement de liens durables et l’échange de connaissances réciproque entre des villes confrontées à des défis similaires en matière de réduction des émissions", "renforcer les capacités des villes pilotes et jumelées, et soutenir la réplication des solutions", explique le Point d’information national ville. Les candidats, qui peuvent postuler jusqu’au 30 juin, sont invités à "prioriser les activités menées par les villes pilotes qui les intéressent" et à choisir "jusqu’à trois domaines d’émission pertinents pour les besoins d’apprentissage de leur ville". Les villes jumelles retenues seront dévoilées en septembre.