L’Unocam et les CDF s’entendent pour aplanir dans les mois à venir les "quelques dysfonctionnements" du 100 % santé

Le syndicat des Chirurgiens-dentistes de France, dans un communiqué daté du 14 février 2020, fait état des résultats de la rencontre organisée la veille avec le président de l’ Unocam . L’objet de cette rencontre portait sur un certain nombre d’anomalies identifiées par des dentistes depuis début 2020 et la nouvelle phase de déploiement des couvertures "100 % santé". À l’issue de cette rencontre, où les CDF ont reconnu "l’écoute" de Maurice Ronat, le syndicat dentaire présidé par Thierry Soulié n’évoque plus les "manquements inacceptables" de certains Ocam , comme il y a deux semaines (lire sur AEF info) mais seulement "quelques dysfonctionnements" sur lequel Unocam et CDF s’accordent pour obtenir un règlement rapide. L’Unocam se serait en outre engagé à ce que les cartes de tiers payant intègrent progressivement la mention du caractère "responsable" ou non du contrat santé de l’assuré.