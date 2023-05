Cursus et Insertion : les études de santé au JO du 5, 6 et 7 mai 2023

MÉDECINE. Un arrêté porte ouverture de la première session des épreuves dématérialisées nationales donnant accès au troisième cycle des études de médecine au titre de l’année universitaire 2024-2025. ENGAGEMENT DE SERVICE PUBLIC. Un arrêté fixe le nombre de contrats d’engagement de service public pouvant être signés par les étudiants de deuxième et de troisième cycles des études de médecine et d’odontologie et par les praticiens à diplômes étrangers hors Union européenne autorisés...