Les lycéens percevront de 50 à 100 € d’indemnité de stage par semaine, annonce Emmanuel Macron, venu présenter la réforme du lycée professionnel à Saintes le 4 mai 2023. Les élèves souhaitant s’insérer professionnellement feront 4 semaines de stage en plus, et une année complémentaire pourra être effectuée en post-bac. Pour améliorer l’insertion, un travail sera effectué sur la carte des formations au niveau des territoires, et un bureau des entreprises créé dans chaque lycée. Il mise aussi sur les missions des PLP dans le cadre du "pacte" enseignant". 1 Md€ par an supplémentaire sera investi.