Valérie Verdier, présidente-directrice générale de l’IRD, et Huguette Bello, présidente de la région Réunion ont signé, mardi 2 mai 2023, un accord-cadre d’une durée de deux ans afin de "renforcer la coopération scientifique régionale" et "la recherche tournée vers les besoins des territoires et des populations locales en vue d’un développement durable de La Réunion". En outre, ce premier accord-cadre signé par l’IRD avec une collectivité d’Outre-mer "s’accompagnera d’un contrat d’objectifs et de moyens".