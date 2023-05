"Le recours aux contrats temporaires est autorisé pour pallier des besoins ponctuels, et non pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise." Pourtant, l’analyse des déclarations sociales nominatives des entreprises montre que certains établissements recourent "à des salariés en contrats courts sur le même métier quasiment toutes les semaines de l’année". Selon les estimations de la Dares, 9 millions de ces contrats pourraient être transformés en contrats stables (CDI ou CDD d’un an), ce qui correspondrait à "235 000 emplois de 5 jours par semaine".