Après une première circulaire publiée en février précisant les conditions d’application du Rifseep au corps des administrateurs de l’État (lire sur AEF info), une circulaire du 28 avril 2023 précise ces modalités pour certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État, autrement dit les emplois fonctionnels. Si les plafonds et les planchers de l’IFSE et du CIA avaient déjà été fixés par arrêté, la circulaire donne les plafonds de l’IFSE pour une première nomination sur emploi fonctionnel. Elle fixe également l’organisation et les missions du comité ministériel des rémunérations.