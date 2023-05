La qualité d’accueil des tout-petits est "à refonder", estime le Haut Conseil de la Famille, Enfance et Âge, qui propose de déployer "un ensemble d’accueils flexibles" afin de socialiser tous les enfants avant trois ans, nécessité pour leur développement. Le rapport du HCFEA du 27 avril 2023 préconise des accueils flexibles pensés sur une base d’offre à la demi-journée et non plus à l’heure, car leur caractère irrégulier freine leur développement. Par un format d'accès simplifié, il s'agirait de réunir lieux d'accompagnement à la parentalité, lieux d'accueil du public nomades et "hybrides".