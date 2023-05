Les quatorze députés et sénateurs membres de la commission mixte paritaire et leurs suppléants se réuniront jeudi 4 mai pour tenter de trouver une position commune sur le projet de loi relatif aux nouvelles installations nucléaires. Plusieurs parlementaires interrogés par AEF info se montrent optimistes quant à l’issue de cette réunion, le sujet controversé de la réforme de la sûreté nucléaire et de l’absorption de l’IRSN par l’ASN devant être ôté du texte. Mais les débats pourraient être difficiles sur un autre sujet, celui de la comptabilisation des réacteurs dans l’objectif ZAN.