Marc Papinutti succédera-t-il à Chantal Jouanno à la tête de la Commission nationale du débat public ? Auditionné ce mercredi 3 mai 2023 par les sénateurs de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, l’ancien directeur de cabinet d’Élisabeth Borne et de Christophe Béchu a répondu aux questions portant, essentiellement, sur sa capacité à garantir l’indépendance de la CNDP vis-à-vis de l’exécutif. Le candidat soutenu par le président de la République a défendu "40 ans d’engagement au service de l’intérêt général" et présenté sa vision pour l’institution.