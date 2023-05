Le département de l’Ain a présenté le 3 mai 2023 son Plan départemental d’insertion vers l’emploi 2023-2028 baptisé "Plan insertion 01". Pour l’année 2023, le budget s’élève 4,3 M€. Le plan se décline en 12 actions, qui seront développées selon 4 axes : accompagner les personnes en insertion pour qu’elles soient en capacité d’agir sur leur parcours, placer la remise en activité et l’emploi au cœur de l’élaboration des parcours et des principes d’accompagnement, renforcer les liens entre les acteurs économiques et les professionnels de l’accompagnement socioprofessionnel au service des parcours d’insertion et du dynamisme du territoire et, enfin, bénéficier d’une gouvernance, de partenariats et d’une animation renforcés au service d’une action coordonnée et efficace sur les territoires. En octobre 2022, 7 533 foyers étaient bénéficiaires du RSA dans l’Ain.