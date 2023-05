"Nous sommes favorables" à un texte de loi "pour que nous luttions contre ces casseurs qui attaquent et veulent tuer des policiers et des gendarmes et empêchent les manifestants de manifester", déclare Gérald Darmanin au Sénat, mercredi 3 mai 2023, après les nouvelles violences lors des manifestations lundi. Un sujet également évoqué par la Première ministre. Le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux échangeront sur la question vendredi. Gérald Darmanin évoque notamment l’interdiction administrative de manifester, censurée en 2019 par le Conseil constitutionnel.