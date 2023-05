Le "baromètre de l’action publique" du gouvernement, mis à jour et publié le 3 mai 2023, met en lumière les marges de progression qui existent pour atteindre les objectifs en termes d’acquisition des savoirs fondamentaux, de dédoublement des grandes sections (GS) en éducation prioritaire et du plafonnement à 24 élèves des GS, CP et CE1 ailleurs, ainsi que du déploiement du dispositif Phare et du pass culture. Le gouvernement annonce aussi qu’il publiera des indicateurs permettant d’évaluer le taux de remplacement des enseignants absents, la future réforme du lycée pro ou encore l’offre d’EAC.