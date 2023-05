Le Haut comité pour le droit au logement s’inquiète de la lente mise en application d’un nouveau critère qui permet, depuis plus d’un an, aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie d’être reconnues prioritaires Dalo. Le formulaire servant à déposer un recours n’a pas été modifié en conséquence et aucune doctrine officielle n’a été transmise par l’administration aux Comed pour l’appliquer, regrette son secrétaire général auprès d’AEF info. Selon un bilan annuel publié le 11 mai, 107 868 ménages ont déposé un recours Dalo en 2022, 34 408 ont été reconnus prioritaires et 23688 ont été logés.