"Avec l’Agefiph et [Cheops, le réseau des Cap emploi], nous consolidons nos actions pour améliorer l’accès à l’emploi pour les personnes en situation de handicap dans les métiers industriels", résume sur Twitter, Hubert Mongon, délégué général de l’UIMM, après la signature de deux conventions avec les deux réseaux, mercredi 3 mai 2023. Ces deux conventions visent notamment à favoriser le maintien en emploi et l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, alors que "les entreprises de la métallurgie vont procéder à quelque 125 000 recrutements par an d'ici 2025". La fédération patronale prévoit aussi de "consolider la structuration du réseau de Référents handicap dans les Chambres Syndicales Territoriales et dans les Pôles formation UIMM et de CESI, et amplifier leur professionnalisation".