Les députées Maud Gatel et Anaïs Sabatini formulent, dans leur rapport d’information présenté à la commission des affaires économiques mercredi 3 mai 2023, 24 propositions pour répondre aux problématiques liées à l’essor du quick commerce. Si, en matière d’urbanisme, les récents décret et arrêté vont "clarifier un certain nombre de choses", les élues appellent à "ne pas mésestimer les enjeux qui entourent leur mise en application et de ne pas se méprendre sur leur exacte portée". Elles plaident en outre pour "une réflexion plus fondamentale sur l’organisation de la logistique urbaine".