École des Mines d'Albi : le premier numéro de la revue scientifique internationale « Waste and Biomass Valorization » est paru

Le premier numéro de la nouvelle revue scientifique internationale des Editions Springer « Waste and Biomass Valorization » dédiée à la valorisation des déchets et biomasse vient de paraître. Il a été présenté à San Francisco (États-Unis), lors du congrès annuel de l'ACS (la Société américaine de chimie) et de l'EPA (Agence américaine de protection de l'environnement) qui s'est tenu du 21 au 25 mars 2010. Cette revue trimestrielle, éditée en anglais, rassemble au niveau international les publications, travaux et initiatives scientifiques de recherche et développement relatifs à la production d'énergie (hydrogène, bioénergies) et de matériaux secondaires non nocifs à partir de déchets et de biomasses. Ange Nzihou, enseignant-chercheur à l'École des Mines d'Albi en est le rédacteur en chef.