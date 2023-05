Le système d’inclusion scolaire "a privilégié une logique quantitative, à travers le développement exponentiel de mesures de compensation, au détriment d’une démarche qualitative, qui appelait à mettre une égale priorité sur les enjeux d’accessibilité", estime le sénateur Cédric Vial (Savoie, rattaché LR), rapporteur d’une mission sur les modalités de gestion des AESH. Dans son rapport paru le 3 mai 2023, l’élu pointe les limites de ce système et recommande "d’entrer dans une démarche plus qualitative" et de faire de l’accessibilité une priorité. Il émet une vingtaine de propositions.