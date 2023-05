Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes et la Dreets ont signé le 11 avril 2023 leur deuxième convention d’objectifs et de moyens pour 2023-2025. Elle prévoit un budget de 5,8 M€ pour 2023, soit 9,8 % de la dotation nationale. Selon Claude Bost (CFDT), président de Transitions Pro Auvergne-Rhône-Alpes, cette nouvelle convention est "un plan d’action ambitieux". L’association paritaire et la Dreets ont aussi défini des actions spécifiques à déployer pour certains secteurs d’activité dont un plan d’action Auvergne-Rhône-Alpes 2023 pour la mobilité et la transition professionnelle des salariés.