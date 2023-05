Le Snics-FSU et le Snies-Unsa organisent une marche blanche à Paris le 23 mai 2023 pour dénoncer le manque de moyens de la santé scolaire et universitaire, qui "creuse les inégalités d’accès à la réussite scolaire". "Les difficultés d’accès à la consultation infirmière, à l’éducation à la santé et les carences de la prévention provoquent une perte de chance en santé pour les élèves et étudiants ; l’école inclusive progresse en nombre au détriment de la santé et de l’intégration sociale des élèves en situation de handicap". Les infirmières pointent "la dégradation massive de leurs conditions de travail", "les départs [qui] se multiplient et les difficultés de recrutement". Les syndicats demandent "des revalorisations salariales", "une formation statutaire", "l’ouverture d’une filière de recherche", "l’abandon de tout projet de décentralisation", "la création de 15 000 emplois infirmiers".