"On a un problème initial de vivier et ce ne sont pas des quotas en école d’ingénieurs qui permettront aujourd’hui de résoudre le problème de l’accès" des jeunes femmes à ces formations, estime Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, à l’occasion d’une audition devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale, le 2 mai 2023. Cependant, elle précise que le ministère est "en train de réfléchir" à de possibles "quotas aux classes préparatoires". Autres sujets évoqués : les créations de places en 1er cycle – principalement en IUT – et "Mon master".