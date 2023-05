Déposée le 28 avril à l’Assemblée nationale, une proposition de loi d’Annaïg Le Meur (Renaissance) entend soumettre les meublés de tourisme à l’interdiction de location de passoires thermiques prévue par la loi climat et résilience pour les biens loués sur de longues durées. Un "trou dans la raquette" que les professionnels de l’immobilier et le ministre du Logement souhaitent combler. Issue de la mission d’information Le Meur-Rolland, cette PPL vise plus largement à "lutter contre les phénomènes d’éviction des résidents permanents des zones tendues". Elle sera examinée le 12 juin.