"Nous aurons la nécessité de parler avec les partenaires sociaux sur les modalités de financement" des surcoûts liés à la création de France Travail, indique Olivier Dussopt, mardi 2 mai 2023. Les discussions sur la future convention tripartite entre l’État, l’Unédic et l’opérateur de service public de l’emploi n’ayant pas encore débuté, le ministre du Travail, du Plein-emploi et de l’Insertion explique qu'"annoncer un chiffre [sur la participation de l’assurance chômage au financement] aujourd’hui n’est pas possible".