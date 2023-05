"Nous vous proposons de nous réunir […] pour discuter de notre méthode et déterminer par nous-mêmes l’agenda de négociation que nous souhaitons pour les prochains mois", écrivent François Asselin (CPME), Dominique Métayer (U2P) et Geoffroy Roux de Bézieux (Medef), dans un courrier transmis aux leaders syndicaux, mardi 2 mai 2023. "Si nous voulons décider ensemble nos sujets de discussion – sans rien nous laisser imposer par le gouvernement – nous devons décider rapidement des thématiques et du calendrier dans lequel nous souhaitons les aborder", expliquent-ils.