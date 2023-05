Le gouvernement a présenté deux projets de loi sur la justice en Conseil des ministres mercredi 3 mai 2023. La loi d’orientation et de programmation du ministère de la justice pour les cinq années à venir prévoit une hausse du budget du ministère pour atteindre 11 milliards d’euros en 2027 et prévoit la possibilité pour le gouvernement de réécrire le code de procédure pénale. Le projet de loi organique "relatif à l’ouverture, la modernisation et la responsabilité du corps judiciaire" porte, lui, sur l’organisation de la magistrature. Ils doivent être examinés au Sénat en juin.