Le Dialogue de Petersberg sur le climat, organisé par le gouvernement allemand les 2 et 3 mai à Berlin, a vu se concrétiser le principe d’un objectif mondial d’énergies renouvelables, porté par le président de la COP 28, le Sultan Al-Jaber. Celui-ci n’a en revanche pas repris l’objectif d’une sortie des énergies fossiles et a appelé les pays développés à mettre à jour leurs financements afin d’atteindre collectivement la somme de 100 milliards de dollars. Le commissaire européen Frans Timmermans a assuré que le paquet Fit for 55 permettrait de dépasser l’objectif de –55 % d’émissions en 2030.