France 2030 vise "véritablement à soutenir le monde de demain tel qu’il évolue sur le plan de l’innovation scientifique et technologique", assure Bruno Bonnell, SGPI, en charge de France 2030, lors de son audition devant la commission des affaires économiques de l’Assemblée nationale, le 2 mai 2023. Si certains députés s’interrogent sur la multiplication des dispositifs et leur lisibilité, Bruno Bonnell estime que France 2030 a "gagné en efficacité et rapidité" et avance "au pas de charge", avec déjà 13 Md€ engagés. Il précise que la "moitié des 54 Md€ seront engagés" d’ici la fin 2023 ou au plus tard au premier trimestre 2024.