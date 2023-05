Ecov, qui déploie et opère des lignes de covoiturage dans les territoires ruraux et périurbains, annonce, mardi 9 mai 2023, avoir levé 11,75 M€ auprès de la Banque des territoires, BNP Paribas, Ademe Investissement et Maif Impact. De quoi multiplier par 25, d'ici 2030, le nombre de réseaux de lignes opérés. "L’objectif est d’industrialiser notre innovation", là où la densité de population est trop faible pour les transports en commun, toujours sous l’autorité de la collectivité locale, résume Thomas Macagne, président de la start-up, qui souhaite en parallèle "continuer son effort de R&D".