Le cabinet Rivington annonce son intégration à l’Adit, groupe d’intelligence économique, vendredi 28 avril 2023. Avec le cabinet de conseil en stratégie, d’intelligence économique et de lobbying ESL & Network, filiale de l’Adit depuis 2020, "nous allons former une seule et même équipe forte de nos expertises mutuelles", met en avant Rivington. Fondé en 2011 et présidé par Laurent Lotteau, ce cabinet spécialisé en affaires publiques et communication évènementielle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3 millions d’euros en 2021. Selon sa fiche disponible sur le site de la HATVP, Rivington exerce des activités de représentation d’intérêts pour près de 70 clients dont L’Oréal, Pernod Ricard, ou la FFSP.