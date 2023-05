En France, quatre hospitalo-universitaires sur dix déclarent avoir souffert de burn-out en 2021, selon un article publié le 28 mars 2023 dans la revue médicale américaine Jama network. Ils sont 14 % à avoir eu des pensées suicidaires et 12 % à être dans une situation de "souffrance au travail". Les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers sont plus exposés à ces situations et près d’un sur deux envisage de démissionner. Pour les chercheurs ayant conduit cette étude, il y a "urgence" à agir afin d’améliorer les conditions de travail et pour rendre attractif le métier pour les générations futures.