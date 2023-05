Deux décrets et trois arrêtés parus au Journal officiel des samedi 29 et dimanche 30 avril 2023 précisent les nouvelles modalités de tarification des soins infirmiers à domicile pour les personnes âgées et handicapées, dans le cadre de la création des services autonomie à domicile. Ces textes mettent notamment en œuvre le financement à la qualité des services de soins à domicile, prévu par la LFSS 2022 (lire sur AEF info).