"Une instrumentalisation des mesures de garde à vue à des fins répressives" et "un dévoiement de l’autorité judiciaire". C’est le constat que dresse la CGLPL mercredi 3 mai 2023 dans un rapport d’enquête sur les mesures de garde à vue prises dans le cadre des manifestations contre la réforme des retraites, après des visites dans des commissariats parisiens et la consultation de procédures. L’autorité administrative relève des "irrégularités" dans les procédures – dont la plupart aboutissent à des classements sans suite – et des conditions de détention "attentatoires à la dignité". Le ministère de l'Intérieur se défend à nouveau contre ces accusations d’arrestations arbitraires.