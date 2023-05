L’EM Lyon et le média indépendant l’Usine à GES proposent un nouvel indice pour évaluer les stratégies climat des entreprises : le Cacarbone. Ce score, calculé sur la base de l’évolution du chiffre d’affaires et de celle des émissions de gaz à effet de serre d’une entreprise sur une période donnée et publié le 27 avril 2023, vise à "faire le lien entre la performance économique et la performance climatique des entreprises", explique Xavier Blot, directeur du master "gestion de la transition énergétique" de l’EM Lyon.