La mobilité étudiante "n’a pas été au cœur des politiques menées par la plupart des pays européens au cours des six dernières années", souligne Eurydice dans un tableau de bord basé sur six indicateurs et publié le 27 avril 2023. Ainsi, "la situation globale reste plutôt statique", avec un tiers des systèmes d’enseignement supérieur européens dont la situation n’a pas évolué depuis 2015. La France remplit quant à elle tous les critères - ou la plupart d’entre eux - qu’il s’agisse de la portabilité des bourses ou de la reconnaissance des crédits validés à l’étranger.