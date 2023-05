L’échéance du 1er septembre 2023, date d’entrée en vigueur de la réforme des retraites, se rapproche. Afin que les caisses puissent se préparer à sa mise en œuvre, le gouvernement doit sortir les textes d’application rapidement, notamment concernant les mesures d’âge. Ces dispositions centrales du projet du gouvernement sont traduites dans les articles 10, 11 et 17 de la loi. Deux projets de décret (décret simple et décret en Conseil d’État) soumis pour avis dans les instances, sont pris en application de ces articles et viennent préciser plusieurs dispositions, dont voici le détail.