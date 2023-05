À partir de septembre 2023, tous les établissements d’enseignement supérieur auront accès à un "socle commun de connaissances et de compétences transversales sur l’anthropocène" produit et coordonné par l’université numérique Uved, annonce-t-elle dans un communiqué de presse le 24 avril. L’objectif : former "massivement" les étudiants et enseignants de toutes disciplines à ces enjeux. Le socle, construit par une centaine d’enseignants et d’enseignants-chercheurs, est structuré en cinq modules thématiques qui seront accessibles sur Moodle.