Un arrêté publié au Journal officiel du dimanche 30 avril 2023, met fin, à sa demande et à compter du 1er mai, aux fonctions de directeur de projet en charge de la politique prioritaire du gouvernement relative au déploiement des zones à faibles émissions mobilité, exercées par Édouard Manini auprès du chef de service du climat et de l’efficacité énergétique à la DGEC, au sein de l’administration centrale du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la ministre de la Transition énergétique. Il avait été nommé à ce poste de coordinateur en janvier dernier, et était, selon les mots de Christophe Béchu, "l’interlocuteur privilégié des parties prenantes, et en particulier des collectivités locales", sur le déploiement des ZFE (lire sur AEF info).