Après une première circulaire publiée en février précisant les conditions d’application du Rifseep pour le corps des administrateurs de l’État (lire sur AEF info), une circulaire texte datée du 28 avril 2023 et publiée sur Légifrance précise ces modalités concernant certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État. Ce texte détaille les emplois concernés par groupe de fonctions, les modalités de fixation des évolutions de l’IFSE et la gestion du CIA. Il fixe également l’organisation des comités de gestion interministériels et les modalités de gestion de certains cas particuliers.