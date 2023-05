Retrouvez les classements d’établissements et de formations parus dans la presse en mars et avril 2023, et dans lesquels figurent des écoles et universités françaises. Au niveau international, la société britannique QS publie son classement par disciplines. Plusieurs palmarès sont aussi parus en France, notamment celui de L’Étudiant sur la réussite en master, ou encore plusieurs classements sur les écoles d’ingénieurs par le Figaro Étudiant.