Le ministère de l’Économie et des Finances vient d’annoncer la création d’un traitement automatisé des données extra-financières pour les entreprises volontaires. La création de cette nouvelle plateforme a été officialisée par un arrêté du 15 mars 2023 publié au journal officiel du 29 avril. Son objectif ? "Aider les entreprises à identifier leurs obligations extra-financières issues du droit national et communautaire", précise le texte. La plateforme doit également permettre aux entreprises de "disposer d’un outil de transmission, de déclaration et de publication, permettant de se conformer aux obligations extra-financières auxquelles elles sont assujetties". Cette initiative, placée sous la gestion de la direction des entreprises, est l’une des étapes du "Projet Impact" qui vise à accompagner les entreprises dans leur déclaration de performance extra-financière.