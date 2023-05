Le conseil régional Paca et l’ANR annoncent, le 28 avril 2023, le lancement d’un dispositif conjoint de soutien à la recherche partenariale entre acteurs publics et privés implantés sur le territoire. La collectivité financera à hauteur de 200 000 € des investissements d’équipements scientifiques pour les laboratoires de recherche régionaux lauréats des appels à projets "LabCom" et "chaires industrielles" de l’ANR, sur la période 2023-2024. Cette mesure s’inscrit dans le cadre d’une convention pluriannuelle qui vise à renforcer les capacités de recherche et d’innovation (lire sur AEF info).